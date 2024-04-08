Калеков Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1983
Дата смерти08.04.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1983
Рождение ребёнка
28.06.2004
Дочь: Калекова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна
Бракосочетание
21.07.2004
Рождение ребёнка
20.07.2007
Дочь: Калекова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
16.09.2015
Дочь: Калекова Василина Сергеевна
Мать ребёнка: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна
Смерть
08.04.2024