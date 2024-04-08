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Калеков Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1983

Дата смерти

08.04.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1983

Отец: Калеков Виктор Степанович

Мать: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.2004

Дочь: Калекова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна

Бракосочетание
21.07.2004

Жена: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
20.07.2007

Дочь: Калекова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
16.09.2015

Дочь: Калекова Василина Сергеевна

Мать ребёнка: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна

Смерть
08.04.2024

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