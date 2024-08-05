Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983
Отец: Лепехов Леонид
Мать: Лепехова (Антонова) Вера
Рождение ребёнка
28.06.2004
Дочь: Калекова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Калеков Сергей Викторович
Бракосочетание
21.07.2004
Рождение ребёнка
20.07.2007
Дочь: Калекова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Калеков Сергей Викторович
Рождение ребёнка
16.09.2015
Дочь: Калекова Василина Сергеевна
Отец ребёнка: Калеков Сергей Викторович