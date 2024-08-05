Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983

Отец: Лепехов Леонид

Мать: Лепехова (Антонова) Вера

Рождение ребёнка
28.06.2004

Дочь: Калекова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Калеков Сергей Викторович

Бракосочетание
21.07.2004

Муж: Калеков Сергей Викторович

Рождение ребёнка
20.07.2007

Дочь: Калекова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Калеков Сергей Викторович

Рождение ребёнка
16.09.2015

Дочь: Калекова Василина Сергеевна

Отец ребёнка: Калеков Сергей Викторович

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