Лепехов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепехова (Антонова) Вера
Рождение ребёнка
26.12.1979
Дочь: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Лепехова (Антонова) Вера
Рождение ребёнка
23.05.1983
Дочь: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Лепехова (Антонова) Вера
Смерть
30.05.2004