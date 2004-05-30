Лепехов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепехов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепехова (Антонова) Вера

Рождение ребёнка
26.12.1979

Дочь: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Лепехова (Антонова) Вера

Рождение ребёнка
23.05.1983

Дочь: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Лепехова (Антонова) Вера

Смерть
30.05.2004

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