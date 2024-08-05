Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1979
Отец: Лепехов Леонид
Мать: Лепехова (Антонова) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1995
Дочь: Казимиренко (Силкина) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.2003
Отец ребёнка: Каменев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
19.06.2007
Отец ребёнка: Каменев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
09.12.2010
Отец ребёнка: Каменев Сергей Юрьевич