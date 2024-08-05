Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1979

Отец: Лепехов Леонид

Мать: Лепехова (Антонова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
03.08.1995

Дочь: Казимиренко (Силкина) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.01.2003

Сын: Каменев Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Каменев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
19.06.2007

Сын: Каменев Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Каменев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
09.12.2010

Сын: Каменев Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Каменев Сергей Юрьевич

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