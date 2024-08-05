Каменев Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.2003
Мать ребёнка: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
19.06.2007
Мать ребёнка: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
09.12.2010
Мать ребёнка: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна