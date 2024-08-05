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Каменев Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
25.01.2003

Сын: Каменев Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
19.06.2007

Сын: Каменев Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
09.12.2010

Сын: Каменев Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна

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