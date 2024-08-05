Лепехова (Антонова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лепехов Леонид
Рождение ребёнка
26.12.1979
Дочь: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Лепехов Леонид
Рождение ребёнка
23.05.1983
Дочь: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Лепехов Леонид