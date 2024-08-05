Лепехова (Антонова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепехова (Антонова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехов Леонид

Рождение ребёнка
26.12.1979

Дочь: Каменева (Лепехова) Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Лепехов Леонид

Рождение ребёнка
23.05.1983

Дочь: Калекова (Лепехова) Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Лепехов Леонид

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