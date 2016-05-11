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Калеков Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

11.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калеков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Калеков Виталий Викторович

Мать ребёнка: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1983

Сын: Калеков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1987

Сын: Калеков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна

Смерть
11.05.2016

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