Калеков Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти11.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калеков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Калеков Виталий Викторович
Мать ребёнка: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1983
Сын: Калеков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1987
Сын: Калеков Андрей Викторович
Мать ребёнка: Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна
Смерть
11.05.2016