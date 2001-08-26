Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1954

Дата смерти

26.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калеков Евгений Викторович

Отец ребёнка: Калеков Виктор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашко Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1981

Сын: Калеков Виталий Викторович

Отец ребёнка: Калеков Виктор Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1983

Сын: Калеков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Калеков Виктор Степанович

Рождение ребёнка
26.03.1987

Сын: Калеков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Калеков Виктор Степанович

Смерть
26.08.2001

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