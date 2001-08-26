Ивашко (Напеленок) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1954
Дата смерти26.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калеков Евгений Викторович
Отец ребёнка: Калеков Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашко Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1981
Сын: Калеков Виталий Викторович
Отец ребёнка: Калеков Виктор Степанович
Рождение ребёнка
22.10.1983
Сын: Калеков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Калеков Виктор Степанович
Рождение ребёнка
26.03.1987
Сын: Калеков Андрей Викторович
Отец ребёнка: Калеков Виктор Степанович
Смерть
26.08.2001