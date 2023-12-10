Колотов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Колотов Сергей

Мать: Колотова Колотова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Колотов Иван Иванович

Мать ребёнка: Колотова Парасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Колотов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Колотова Парасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ворокина Овдотья, Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Парасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Парасковья Григорьевна

Смерть
1783
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