Колотов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Колотов Сергей
Мать: Колотова Колотова
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Колотова Парасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Колотов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Колотова Парасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ворокина Овдотья, Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Парасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783