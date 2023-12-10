Колотова Колотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Колотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Колотов Михайло Сергеевич

Отец ребёнка: Колотов Сергей

д. Колташи, Аятской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1707

Сын: Колотов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Колотов Сергей

Рождение ребёнка
1712

Сын: Колотов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Колотов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Сергей

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