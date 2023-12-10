Колотова Колотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Колотов Михайло Сергеевич
Отец ребёнка: Колотов Сергей
д. Колташи, Аятской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Колотов Сергей
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Колотов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колотов Сергей