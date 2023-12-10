Колотов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Сын: Колотов Михайло Сергеевич
Мать ребёнка: Колотова Колотова
д. Колташи, Аятской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Колотова Колотова
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Колотова Колотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Колотова