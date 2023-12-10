Колотов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Колотов Михайло Сергеевич

Мать ребёнка: Колотова Колотова

д. Колташи, Аятской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1707

Сын: Колотов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Колотова Колотова

Рождение ребёнка
1712

Сын: Колотов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Колотова Колотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Колотова

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