Колотова (Фомина) Парасковья Григорьевна
Место рожденияд. Липовка, Мурзинской слободы, Верхотурского уезда
Дата рождения1713
Дата смерти1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Фоминых Григорий Леонтьевич
Мать: Фомина Агафья
д. Липовка, Мурзинской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Колотов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Колотов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Колотов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ворокина Овдотья, Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767