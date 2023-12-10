Колотова (Фомина) Парасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Фомина) Парасковья Григорьевна

Место рождения

д. Липовка, Мурзинской слободы, Верхотурского уезда

Дата рождения

1713

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Фоминых Григорий Леонтьевич

Мать: Фомина Агафья

д. Липовка, Мурзинской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1745

Сын: Колотов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Колотов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ворокина Овдотья, Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Иван Сергеевич

Смерть
1767
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