Володина (Питерская) Ксения Алексеевна 07.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Володина (Питерская) Ксения Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.03.1903, Потодеево, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

умерла 06.01.1965, Москва, город федерального значения Москва

Дети
Володин Юрий Григорьевич23.05.1932 г.р.
Володин Александр ГригорьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Потодеево, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Володина) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
23.05.1932

Сын: Володин Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
06.01.1965
Москва, город федерального значения Москва

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