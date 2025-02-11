Володина (Питерская) Ксения Алексеевна
женский, родилась 07.03.1903, Потодеево, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
умерла 06.01.1965, Москва, город федерального значения Москва
Дети
Володин Юрий Григорьевич23.05.1932 г.р.
Володин Александр ГригорьевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Потодеево, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Володина) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1932
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.01.1965
Москва, город федерального значения Москва