Володин Юрий Григорьевич
мужской, родился 23.05.1932, Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
МатьВолодина (Питерская) Ксения Алексеевна07.03.1903 г.р.
Супруги
Володина Вера Ивановна04.03.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1932
Отец: не указан
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва