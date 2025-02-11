Володин Юрий Григорьевич 23.05.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Володин Юрий Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.05.1932, Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Володина (Питерская) Ксения Алексеевна07.03.1903 г.р.
Супруги
Володина Вера Ивановна04.03.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1932

Отец: не указан

Мать: Володина (Питерская) Ксения Алексеевна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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