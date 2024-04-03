Долгова Акулина Филипповна
Место рождениясело Березово Веневской округи
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
село Березово Веневской округи
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Долгова) Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Долгов Рекрут Юда Трофимович
Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Долгова) Аксинья Трофимовна
Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Долгов Рекрут Василий Трофимович
Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович
Смерть
Неизвестно