Долгова Акулина Филипповна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Акулина Филипповна

Место рождения

село Березово Веневской округи

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

село Березово Веневской округи
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Долгова) Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Долгов Рекрут Юда Трофимович

Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Долгова) Аксинья Трофимовна

Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Долгов Рекрут Василий Трофимович

Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Долгов Авдей Трофимович

Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Долгов Кузьма Трофимович

Отец ребёнка: Долгов Трофим Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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