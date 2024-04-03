Долгов Авдей Трофимович 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Авдей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Долгов Трофим Митрофанович

Мать: Долгова Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Долгова) Мария Авдеевна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
10.04.1832

Сын: Долгов Василий Авдеевич

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Долгов Григорий Авдеевич

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
14.03.1836

Сын: Долгов Макар Авдеевич

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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