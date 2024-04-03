Долгов Авдей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Долгова) Мария Авдеевна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.04.1832
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
14.03.1836
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно