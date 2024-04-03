Долгова Евдокия Иванова 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Долгова) Мария Авдеевна

Отец ребёнка: Долгов Авдей Трофимович

Рождение ребёнка
10.04.1832

Сын: Долгов Василий Авдеевич

Отец ребёнка: Долгов Авдей Трофимович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Долгов Григорий Авдеевич

Отец ребёнка: Долгов Авдей Трофимович

Рождение ребёнка
14.03.1836

Сын: Долгов Макар Авдеевич

Отец ребёнка: Долгов Авдей Трофимович

Смерть
Неизвестно

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