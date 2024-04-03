Долгова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Долгова) Мария Авдеевна
Отец ребёнка: Долгов Авдей Трофимович
Рождение ребёнка
10.04.1832
Отец ребёнка: Долгов Авдей Трофимович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Долгов Авдей Трофимович
Рождение ребёнка
14.03.1836
Отец ребёнка: Долгов Авдей Трофимович
Смерть
Неизвестно