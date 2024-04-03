Долгов Кузьма Трофимович 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Кузьма Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Долгов Трофим Митрофанович

Мать: Долгова Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
05.11.1832

Дочь: (Долгова) Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: Долгова Федосья Петровна (Павловна?)

Рождение ребёнка
23.02.1836

Дочь: (Долгова) Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Долгова Федосья Петровна (Павловна?)

сельцо Архангельское Змеевка тож
Рождение ребёнка
1839

Сын: Долгов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Долгова Федосья Петровна (Павловна?)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Долгова) Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: Долгова Федосья Петровна (Павловна?)

Смерть
Неизвестно

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