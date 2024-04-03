Долгов Кузьма Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
05.11.1832
Дочь: (Долгова) Матрона Кузьминична
Мать ребёнка: Долгова Федосья Петровна (Павловна?)
Рождение ребёнка
23.02.1836
Дочь: (Долгова) Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Долгова Федосья Петровна (Павловна?)
сельцо Архангельское Змеевка тож
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Долгова Федосья Петровна (Павловна?)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Долгова) Матрона Кузьминична
Мать ребёнка: Долгова Федосья Петровна (Павловна?)
Смерть
Неизвестно