Долгова Федосья Петровна (Павловна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1832
Дочь: (Долгова) Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
23.02.1836
Дочь: (Долгова) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Трофимович
сельцо Архангельское Змеевка тож
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Долгова) Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Долгов Кузьма Трофимович
Смерть
Неизвестно