Долгова Федосья Петровна (Павловна?) 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Федосья Петровна (Павловна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1832

Дочь: (Долгова) Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
23.02.1836

Дочь: (Долгова) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Трофимович

сельцо Архангельское Змеевка тож
Рождение ребёнка
1839

Сын: Долгов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Долгова) Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Долгов Кузьма Трофимович

Смерть
Неизвестно

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