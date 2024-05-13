Мәнәп (Минап)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы
Отец ребёнка: Габидин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габидин
Рождение ребёнка
1864
Сын: Исхак Габидин Улы
Отец ребёнка: Габидин
д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1867
Сын: Исмагил Габидин Улы
Отец ребёнка: Габидин
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Габидин
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мухаметтагир (Тахир) Габидин Улы
Отец ребёнка: Габидин
Смерть
Неизвестно