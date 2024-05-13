Мәнәп (Минап) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мәнәп (Минап)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы

Отец ребёнка: Габидин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидин

Рождение ребёнка
1864

Сын: Исхак Габидин Улы

Отец ребёнка: Габидин

д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1867

Сын: Исмагил Габидин Улы

Отец ребёнка: Габидин

Рождение ребёнка
1874

Сын: Мухаметзариф Габидин Улы

Отец ребёнка: Габидин

Рождение ребёнка
1876

Сын: Мухаметтагир (Тахир) Габидин Улы

Отец ребёнка: Габидин

Смерть
Неизвестно

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