Габидин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы
Мать ребёнка: Мәнәп (Минап)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мәнәп (Минап)
Рождение ребёнка
1864
Сын: Исхак Габидин Улы
Мать ребёнка: Мәнәп (Минап)
д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1867
Сын: Исмагил Габидин Улы
Мать ребёнка: Мәнәп (Минап)
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Мәнәп (Минап)
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мухаметтагир (Тахир) Габидин Улы
Мать ребёнка: Мәнәп (Минап)
Смерть
Неизвестно