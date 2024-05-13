Исхак Габидин Улы
Место рожденияд. Старое Никиткино
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Габидин
Мать: Мәнәп (Минап)
д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагил Исхак Улы
Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минсагир Исхак Улы
Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минәхтәм Исхак Улы
Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мигруй Минних Кызы
Рождение ребёнка
1886
Сын: Миншакир ? Исхак Улы
Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы
д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Магура Исхак Кызы
Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы
д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сагиля Исхак Кызы
Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы
д. Старое Никиткино
Смерть
Неизвестно