Исхак Габидин Улы 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исхак Габидин Улы

Место рождения

д. Старое Никиткино

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Габидин

Мать: Мәнәп (Минап)

д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагил Исхак Улы

Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минсагир Исхак Улы

Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минәхтәм Исхак Улы

Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигруй Минних Кызы

Рождение ребёнка
1886

Сын: Миншакир ? Исхак Улы

Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы

д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Магура Исхак Кызы

Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы

д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сагиля Исхак Кызы

Мать ребёнка: Мигруй Минних Кызы

д. Старое Никиткино
Смерть
Неизвестно

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