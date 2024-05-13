Мигруй Минних Кызы
Место рожденияд. Старое Никиткино
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагил Исхак Улы
Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минсагир Исхак Улы
Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минәхтәм Исхак Улы
Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исхак Габидин Улы
Рождение ребёнка
1886
Сын: Миншакир ? Исхак Улы
Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы
д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Магура Исхак Кызы
Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы
д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сагиля Исхак Кызы
Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы
д. Старое Никиткино
Смерть
Неизвестно