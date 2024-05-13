Мигруй Минних Кызы 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мигруй Минних Кызы

Место рождения

д. Старое Никиткино

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагил Исхак Улы

Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минсагир Исхак Улы

Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минәхтәм Исхак Улы

Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхак Габидин Улы

Рождение ребёнка
1886

Сын: Миншакир ? Исхак Улы

Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы

д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Магура Исхак Кызы

Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы

д. Старое Никиткино
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сагиля Исхак Кызы

Отец ребёнка: Исхак Габидин Улы

д. Старое Никиткино
Смерть
Неизвестно

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