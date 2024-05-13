Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габидин
Мать: Мәнәп (Минап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибиҗамал (Бибижамал) Хуснутдин Кызы
Отец ребёнка: Хөснетдин (Хуснутдин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хәнәфи (Ханафи) Хуснутдин Кызы
Отец ребёнка: Хөснетдин (Хуснутдин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайнән (Хайнан) Хуснутдин Кызы
Отец ребёнка: Хөснетдин (Хуснутдин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мәсбах (Масбах) Хуснутдин Улы
Отец ребёнка: Хөснетдин (Хуснутдин)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно