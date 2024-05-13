Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габидин

Мать: Мәнәп (Минап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибиҗамал (Бибижамал) Хуснутдин Кызы

Отец ребёнка: Хөснетдин (Хуснутдин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хәнәфи (Ханафи) Хуснутдин Кызы

Отец ребёнка: Хөснетдин (Хуснутдин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайнән (Хайнан) Хуснутдин Кызы

Отец ребёнка: Хөснетдин (Хуснутдин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәсбах (Масбах) Хуснутдин Улы

Отец ребёнка: Хөснетдин (Хуснутдин)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хөснетдин (Хуснутдин)

Смерть
Неизвестно

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