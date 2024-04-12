Ревин Семен Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1834 ст.
Отец: Ревин Трофим Мартынович
Мать: Ревина Анна Потаповна
По данным ревизских сказок 1858 г
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Ревина Марья Васильевна
ревизские сказки 1858 г
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Мать ребёнка: Ревина Марья Васильевна
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.
Мать ребёнка: Ревина Марья Васильевна
ревизские сказки 1858г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревина Марья Васильевна
Смерть
Неизвестно