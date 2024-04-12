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Ревин Семен Трофимович

Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1785 и 1789 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: Ревин Трофим Мартынович

Мать: Ревина Анна Потаповна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
По данным ревизских сказок 1858 г
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Ревина Марья Васильевна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ревизские сказки 1858 г
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Ревин Михей Семенович

Мать ребёнка: Ревина Марья Васильевна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.

Сын: Ревин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Ревина Марья Васильевна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ревизские сказки 1858г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревина Марья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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