Ревина Анна Потаповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Ревин Александр Трофимович
Отец ребёнка: Ревин Трофим Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Отец ребёнка: Ревин Трофим Мартынович
По данным ревизских сказок 1858 г
Смерть
Неизвестно