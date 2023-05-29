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Ревина Анна Потаповна

Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1785 и 1789 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревин Трофим Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Ревин Александр Трофимович

Отец ребёнка: Ревин Трофим Мартынович

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Ревин Семен Трофимович

Отец ребёнка: Ревин Трофим Мартынович

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
По данным ревизских сказок 1858 г
Смерть
Неизвестно

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