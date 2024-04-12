Ревина Марья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.
ревизские сказки 1858г
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Ревин Семен Трофимович
ревизские сказки 1858 г
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Отец ребёнка: Ревин Семен Трофимович
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.
Отец ребёнка: Ревин Семен Трофимович
ревизские сказки 1858г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно