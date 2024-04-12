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Ревина Марья Васильевна

Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ревизские сказки 1858г
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Ревин Семен Трофимович

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ревизские сказки 1858 г
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Ревин Михей Семенович

Отец ребёнка: Ревин Семен Трофимович

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.

Сын: Ревин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Ревин Семен Трофимович

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ревизские сказки 1858г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревин Семен Трофимович

Смерть
Неизвестно
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