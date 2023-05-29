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Ревин Трофим Мартынович

Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Между 1785 и 1789 ст.

Дата смерти

Около 1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1785 и 1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Предположительно,Ревизские сказки 1858 года,F-687 -o-2.D-2068(№54 двор)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревина Анна Потаповна

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Ревин Александр Трофимович

Мать ребёнка: Ревина Анна Потаповна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Ревин Семен Трофимович

Мать ребёнка: Ревина Анна Потаповна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
По данным ревизских сказок 1858 г
Смерть
Около 1849 ст.
Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

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