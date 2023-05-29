Ревин Трофим Мартынович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1785 и 1789 ст.
Дата смертиОколо 1849 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1785 и 1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительно,Ревизские сказки 1858 года,F-687 -o-2.D-2068(№54 двор)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревина Анна Потаповна
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Ревин Александр Трофимович
Мать ребёнка: Ревина Анна Потаповна
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Мать ребёнка: Ревина Анна Потаповна
По данным ревизских сказок 1858 г
Смерть
Около 1849 ст.