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Ревин Александр Трофимович

Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: Ревин Трофим Мартынович

Мать: Ревина Анна Потаповна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ревин Александр Александрович

Мать ребёнка: Ревина Анна Васильевна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
по переписи 1858 года
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Ревин Петр Александрович

Мать ребёнка: Ревина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Ревин Иван Александрович

Мать ребёнка: Ревина Анна Васильевна

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Ревизские сказки 1858г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно