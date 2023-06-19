Ревин Александр Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: Ревин Трофим Мартынович
Мать: Ревина Анна Потаповна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Ревин Александр Александрович
Мать ребёнка: Ревина Анна Васильевна
по переписи 1858 года
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Ревина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Мать ребёнка: Ревина Анна Васильевна
Ревизские сказки 1858г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно