Ильинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения27.09.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1863
Отец: Ильинъ Иванъ
Мать: Ильина (Малафеева) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильинъ Никита
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ильинъ Никифоръ
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Ильина) Агафья
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ильинъ Лаврентий
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
13.04.1897
Сын: Ильинъ Георгий
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Ильина Агриппина
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
02.12.1903
Сын: Ильинъ Николай
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
20.04.1906
Сын: Ильинъ Георгий
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: (Ильина) Агафья
Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова