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Ильинъ Михаилъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1863

Отец: Ильинъ Иванъ

Мать: Ильина (Малафеева) Елена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинъ Никита

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Анна Федорова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ильинъ Никифоръ

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Ильина) Агафья

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ильинъ Лаврентий

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Рождение ребёнка
13.04.1897

Сын: Ильинъ Георгий

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Ильина Агриппина

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1903

Сын: Ильинъ Николай

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1906

Сын: Ильинъ Георгий

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: (Ильина) Агафья

Мать ребёнка: Ильина Анна Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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