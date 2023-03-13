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(Ильина) Агафья
(Ильина) Агафья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Пол
Женский
Отец
Ильинъ Михаилъ
1863 г.р.
Мать
Ильина Анна Федорова
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Ильинъ Михаилъ
Мать:
Ильина Анна Федорова
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