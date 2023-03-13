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Ильинъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ильинъ Михаилъ

Мать: Ильина Анна Федорова

Рождение ребёнка
10.07.1907

Дочь: Ильина Анна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1909

Сын: Ильинъ Григорій

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Ильинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Ильинъ Федоръ

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Татьяна Иванова

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