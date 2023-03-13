Ильинъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ильинъ Михаилъ
Мать: Ильина Анна Федорова
Рождение ребёнка
10.07.1907
Дочь: Ильина Анна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
21.01.1909
Сын: Ильинъ Григорій
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Ильинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Ильинъ Федоръ
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Татьяна Иванова