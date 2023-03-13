Ильина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1907
Дочь: Ильина Анна
Отец ребёнка: Ильинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
21.01.1909
Сын: Ильинъ Григорій
Отец ребёнка: Ильинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Ильинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ильинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Ильинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ильинъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Никифоръ