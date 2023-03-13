Ильина Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1907

Дочь: Ильина Анна

Отец ребёнка: Ильинъ Никифоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1909

Сын: Ильинъ Григорій

Отец ребёнка: Ильинъ Никифоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Ильинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ильинъ Никифоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Ильинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ильинъ Никифоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Никифоръ

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