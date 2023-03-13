Ильина (Малафеева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1837
Отец: Малафеевъ Василий
Бракосочетание
10.04.1860
Муж: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1861
Сын: Ильинъ Василий
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.07.1862
Сын: Ильинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.09.1863
Сын: Ильинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.03.1865
Дочь: (Ильина) Дарья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.03.1866
Сын: Ильинъ Хрисанфъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.10.1867
Дочь: (Ильина) Прасковья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.11.1869
Сын: Ильинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ильинъ Матвей
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1874
Сын: Ильинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Уренцева (Ильина) Акулина
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ильинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Антипина (Ильина) Марья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Денисова (Ильина) Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ