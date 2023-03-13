Ильина (Малафеева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Малафеева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1837

Отец: Малафеевъ Василий

Мать: Малафеева (Дырина) Стефанида

Бракосочетание
10.04.1860

Муж: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.01.1861

Сын: Ильинъ Василий

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1862

Сын: Ильинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1863

Сын: Ильинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1865

Дочь: (Ильина) Дарья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1866

Сын: Ильинъ Хрисанфъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1867

Дочь: (Ильина) Прасковья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1869

Сын: Ильинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ильинъ Матвей

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1874

Сын: Ильинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Уренцева (Ильина) Акулина

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ильинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Антипина (Ильина) Марья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Денисова (Ильина) Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

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