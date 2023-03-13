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(Малафеева) Афимья
(Малафеева) Афимья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1833
Пол
Женский
Отец
Малафеевъ Василий
1809 г.р.
Мать
Малафеева (Дырина) Стефанида
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1833
Отец:
Малафеевъ Василий
Мать:
Малафеева Стефанида
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