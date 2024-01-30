Рогалев Андрей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалев Андрей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Рогалев Трофим

Мать: Рогалева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Рогалева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Пешкова Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Рогалева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Рогалева Пелагея Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
унтер-шихтмейстер
Смерть
Неизвестно
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