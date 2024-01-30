Рогалев Андрей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Рогалев Трофим
Мать: Рогалева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Рогалева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Пешкова Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Рогалева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогалев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Рогалева Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-шихтмейстер
Смерть
Неизвестно