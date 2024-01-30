Рогалев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалев Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Рогалев Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Рогалева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: Рогалева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Федор Трофимов

Мать ребёнка: Рогалева Фекла Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
ученик лекаря
Смерть
Неизвестно
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