Рогалев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Рогалев Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Рогалева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Рогалева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рогалева Фекла Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
ученик лекаря
Смерть
Неизвестно