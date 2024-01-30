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Рогалев Федор Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогалев Трофим

Мать: Рогалева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Рогалев Николай Федорович

Мать ребёнка: Рогалева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1839

Сын: Рогалев Георгий Федорович

Мать ребёнка: Рогалева Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогалева Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
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