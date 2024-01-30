Рогалев Федор Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогалев Трофим
Мать: Рогалева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Рогалев Николай Федорович
Мать ребёнка: Рогалева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1839
Сын: Рогалев Георгий Федорович
Мать ребёнка: Рогалева Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогалева Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно