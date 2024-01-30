Рогалева Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти03.02.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Рогалев Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Рогалев Трофим
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Рогалев Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогалев Трофим
Смерть
03.02.1839