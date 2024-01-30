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Рогалева Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

03.02.1839

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Рогалев Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Рогалев Трофим

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Рогалев Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Федор Трофимов

Отец ребёнка: Рогалев Трофим

Смерть
03.02.1839
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