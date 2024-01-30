Рогалева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Рогалев Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Пешкова Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Рогалев Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Рогалев Андрей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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