Рогалева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Рогалев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Пешкова Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Рогалев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогалев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Рогалев Андрей Трофимович
Смерть
Неизвестно