Пешкова Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Рындина Акилина Александровна
Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Пешков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
05.02.1855
Сын: Пешков Федор Александрович
Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
02.05.1860
Дочь: Кунтузова Александра Александровна
Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич
Цурухайтуевская станица
Рождение ребёнка
25.07.1861
Сын: Пешков Александр Александрович
Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
10.10.1864
Сын: Пешков Яков Александрович
Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич
Цурухайтуй
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно