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Пешкова Фекла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Рогалев Андрей Трофимович

Мать: Рогалева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
06.11.1844

Муж: не указан

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Рындина Акилина Александровна

Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Пешков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
05.02.1855

Сын: Пешков Федор Александрович

Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
02.05.1860

Дочь: Кунтузова Александра Александровна

Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Цурухайтуевская станица
Рождение ребёнка
25.07.1861

Сын: Пешков Александр Александрович

Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Пешков Яков Александрович

Отец ребёнка: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Цурухайтуй
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Зауряд Есаул Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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