Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1892
Сын: Тормозин Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович
Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1902
Дочь: Тормозина Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тормозина Домна Григорьевна
Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тормозина Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тормозина Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно