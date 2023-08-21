Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Тимофеевна

Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1892

Сын: Тормозин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович

Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1902

Дочь: Тормозина Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тормозина Домна Григорьевна

Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тормозина Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тормозина Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Тормозин Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тормозин Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close