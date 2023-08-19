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Тормозин Григорий Федорович

Место рождения

Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тормозин Федор

Мать: не указана

Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1892

Сын: Тормозин Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.10.1902

Дочь: Тормозина Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тормозина Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тормозина Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тормозина Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно