Тормозин Григорий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тормозин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1892
Сын: Тормозин Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.10.1902
Дочь: Тормозина Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тормозина Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тормозина Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тормозина Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно