Ильченко Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко Ульяна Алексеевна

Место рождения

с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильченко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ильченко Василий Андреевич

Александровка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильченко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ильченко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ильченко Василий Андреевич

с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
11.07.1901

Сын: Ильченко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ильченко Василий Андреевич

Александровка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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