Ильченко Ульяна Алексеевна
Место рожденияс.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильченко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ильченко Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ильченко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ильченко Василий Андреевич
с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
11.07.1901
Сын: Ильченко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ильченко Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно