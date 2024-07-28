Ильченко Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльченко Василий Андреевич

Ильченко Василий Андреевич

Место рождения

с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ильченко Андрей Алексеевич

Мать: не указана

с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильченко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ильченко Ульяна Алексеевна

Александровка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильченко Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ильченко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ильченко Ульяна Алексеевна

с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
11.07.1901

Сын: Ильченко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ильченко Ульяна Алексеевна

Александровка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.