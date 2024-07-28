Ильченко Василий Андреевич
Место рожденияс.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ильченко Андрей Алексеевич
Мать: не указана
с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильченко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ильченко Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ильченко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ильченко Ульяна Алексеевна
с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
11.07.1901
Сын: Ильченко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ильченко Ульяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно