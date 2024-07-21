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Ильченко Василий Васильевич

Место рождения

Александровка, Спасский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильченко Василий Андреевич

Мать: Ильченко Ульяна Алексеевна

Александровка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильченко Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
01.07.1918

Дочь: Ильченко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ильченко Анна Митрофановна

Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1924

Дочь: Ильченко Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Ильченко Анна Митрофановна

Хвалынка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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