Ильченко Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1918
Дочь: Ильченко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ильченко Анна Митрофановна
Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1924
Дочь: Ильченко Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Ильченко Анна Митрофановна
Хвалынка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно