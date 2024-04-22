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Гущин Борис Никитович

Место рождения

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.07.1788

Дата смерти

26.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1788

Отец: Васильев Никита

Мать: Федорова Евдокия

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Гущин Ефрем Борисович

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Елисеева Степанида Борисовна

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Никитин Федот

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гущин Петр Борисович

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гущина Ксения Борисовна

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна

Смерть
26.11.1857
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