Гущин Борис Никитович
Место рождения
Дата рождения28.07.1788
Дата смерти26.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1788
Отец: Васильев Никита
Мать: Федорова Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Елисеева Степанида Борисовна
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никитин Федот
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гущин Петр Борисович
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гущина Ксения Борисовна
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Анна
Смерть
26.11.1857