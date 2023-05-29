Никитин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никитин Борис

Мать: Трофимова Марфа

Смерть
1820
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