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Никитин Федот
Никитин Федот
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
1820
Пол
Мужской
Отец
Никитин Борис
1788 г.р.
Мать
Трофимова Марфа
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Никитин Борис
Мать:
Трофимова Марфа
Смерть
1820
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