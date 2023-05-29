Трофимова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Никитин Борис
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Борисова Степанида
Отец ребёнка: Никитин Борис
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никитин Федот
Отец ребёнка: Никитин Борис
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гущин Петр Борисович
Отец ребёнка: Никитин Борис
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гущина Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Никитин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Борис
Смерть
1844
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана