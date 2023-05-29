Трофимова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808

Сын: Гущин Ефрем Борисович

Отец ребёнка: Никитин Борис

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Борисова Степанида

Отец ребёнка: Никитин Борис

Рождение ребёнка
1815

Сын: Никитин Федот

Отец ребёнка: Никитин Борис

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гущин Петр Борисович

Отец ребёнка: Никитин Борис

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гущина Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Никитин Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Борис

Смерть
1844
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

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