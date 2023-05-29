Васильев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Силаев Василий

Мать: Семенова Наталья

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Гущина Наталья

Мать ребёнка: Федорова Евдокия

Рождение ребёнка
1788

Сын: Никитин Борис

Мать ребёнка: Федорова Евдокия

Рождение ребёнка
1796

Сын: Гущин Иван Никитович

Мать ребёнка: Федорова Евдокия

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гущин Григорий Никитович

Мать ребёнка: Федорова Евдокия

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Никитина Евдокия

Мать ребёнка: Федорова Евдокия

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Никитина Марфа

Мать ребёнка: Федорова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Евдокия

Смерть
1833
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