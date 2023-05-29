Васильев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Силаев Василий
Мать: Семенова Наталья
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Гущина Наталья
Мать ребёнка: Федорова Евдокия
Рождение ребёнка
1788
Сын: Никитин Борис
Мать ребёнка: Федорова Евдокия
Рождение ребёнка
1796
Сын: Гущин Иван Никитович
Мать ребёнка: Федорова Евдокия
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Федорова Евдокия
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Никитина Евдокия
Мать ребёнка: Федорова Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Никитина Марфа
Мать ребёнка: Федорова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Евдокия
Смерть
1833